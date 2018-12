VIDEO | La tradizione barese incontra l'entomogastronomia: al Tedx le orecchiette con cime di rapa e...grilli

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Orecchiette con cime di rapa speciali, dove l'acciuga viene sostituita con...i grilli. Un'idea impensabile per la maggior parte di noi, ma non per Giulia Tacchini e Giulia Maffei, fondatrici di Entonote, lo studio di consulenza dedicato all'entomogastronomia (la cucina con gli insetti).

Ospiti del popolare evento-talk andato in scena ieri sera al Petruzzelli, hanno cucinato la ricetta "con questa tipologia di ingredienti più sostenibili", come hanno ricordato durante le fasi finali della cottura, per poi farlo assaggiare al coorganizzatore dell'evento, Vittorio Parisi. Come sarà andata? Scopritelo nel video.