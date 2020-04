Tablet per videochiamare i nonni in una residenza per anziani: scatta gara di solidarietà nel Barese

Una raccolta fondi attraverso una piattaforma online per acquistare tablet e una sonda ecografica wireless per i residenti della Rssa 'Villa Giovanni XXIII' di Bitonto, dove vi sono molti anziani che, a causa dell'emergenza coronavirus, non possono ricevere visite di familiari o amici: è il progetto 'Cuore di Nonno Video Chiamami' promosso dall'associazione bitontina 'Amici del Cuore - Giuseppe Albi'.

Si potrà donare accedendo alla piattaforma online Gofundme: "L’obiettivo dell’associazione - si legge in una nota - è coinvolgere quanti fossero sensibili all’iniziativa, chiedendo la donazione di un importo simbolico e di condividere sui principali canali social il link della campagna, utilizzando l’hastag #courdunonn. Per chi fosse impossibilitato a donare attraverso il sito ‘Gofundme’, può farlo attraverso bonifico bancario utilizzando la causale ‘erogazione liberale per campagna CUORE di NONNO videochiamami’, intestato all’ Associazione Bitontina Amici del Cuore “Giuseppe Albi” – OdV Iban: IT08R0335901600100000154118 Indicare l’indirizzo e-mail per l’invio della relativa ricevuta per erogazione liberale".