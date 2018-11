Cura, ascolto e sostegno per le donne malate di tumore al seno: premiati due medici dell'ospedale 'San Paolo'

Segnalati dalle pazienti per la loro umanità ed empatia. Ci sono anche due medici baresi, in servizio presso l'ospedale San Paolo, tra i professionisti premiati, a Milano, con il '“Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico'.

Si tratta di Antonio Cusmai, Dirigente Dipartimento Oncologia Ospedale San Paolo di Bari, e Angela Vestito, Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica – Senologia San Paolo di Bari.

Il riconoscimento è stato promosso per il secondo anno consecutivo da Europa Donna Italia, per "ribadire l’importanza della comunicazione medico-paziente e del supporto psicologico" nel trattamento per le donne con tumore al seno e per tutti i pazienti oncologici. Il premio è nato "per preservare l’eredità umana di Umberto Veronesi: un modo semplice e diretto per dire “grazie” ai medici che nei Centri di senologia multidisciplinari hanno dimostrato particolare empatia, umanità e vicinanza alle pazienti con tumore al seno".

I medici premiati - cinque in ogni categoria: chirurgo, oncologo, radiologo, radioterapista - sono stati coloro che hanno ricevuto più segnalazioni dalle pazienti per la loro umanità ed empatia. Oltre 6.000 le segnalazioni di pazienti e caregiver complessivamente raccolte sul web.

«Sono estremamente onorato ed emozionato. Sono entusiasta di essere vincitore tra gli oncologici e sono grato a tutte le pazienti che hanno pensato di potermi aiutare in questa maniera e hanno ritenuto appunto di volermi votare. La premiazione è stata un’esperienza bellissima», dichiara Antonio Cusmai. «Sono qui per la seconda volta, è il secondo anno che sono qui in qualità di finalista radiologa, emozionante esattamente come la prima volta – spiega Angela Vestito – quest’anno però l’emozione si è raddoppiata per aver ricevuto questo Riconoscimento che è fondamentale per noi professionisti per poter andare avanti nella nostra professione al meglio, con umanità e con accoglienza nei confronti della persona portatrice di una malattia».