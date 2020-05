Dagli Usa in Puglia sulla piattaforma Zoom per la festa della Madonna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Società Madonna dei Martiri di Hoboken, nel New Jersey, si incontra in un meeting tramite la piattaforma Zoom. Il grande evento dell'Hoboken Italian Festival 2020, giunto alla sua 94^ edizione, in programma dopo il Labor Day di settembre, subirà notevoli modifiche. "La nostra comunità di emigranti molfettesi è sempre in contatto per trovare la migliore soluzione per valorizzare le tradizioni oltreoceano, - a parlare è il Presidente della Società Madonna dei Martiri di Hoboken John Sciancalepore - insieme stiamo studiamo qualcosa che possa tenere uniti tutti, noi continuiamo a pregare la nostra Madonna dei Martiri in attesa che tutto finisca prima possibile." Inoltre, siamo consapevoli che per la buona riuscita di una grande manifestazione, che vede la partecipazione di oltre 120mila persone, serve il prezioso aiuto degli sponsor, ai quali quest’anno non avremmo sicuramente potuto chiedere anche solo un piccolo contributo, essendo la maggior parte attività ferme da mesi. “Avrebbe portato anche tante novità, l' organizzazione era partita da gennaio, o meglio non si era mai fermata, ma in questo momento bisogna valutare la migliore soluzione affinchè anche quest'anno le tradizioni abbiano la loro continuità - queste le parole del Presidente della Festa Antonio Albanese - rispettando tutte le regole necessarie per il contenimento dell'emergenza Covid19". Attraverso l'associazione Oll Muvi, ai più conosciuti come I Love Molfetta, e il nostro referente Roberto Pansini con cui collaboriamo da oltre 20 anni, che ha partecipato al meeting, si stanno studiando delle opportunità per rendere tutto meno buio per i festeggiamenti di questo particolare anno, ci piacerebbe coinvolgere sempre più fedeli e far conoscere la nostra festa, il nostro lavoro, la nostra devozione in tutto il mondo. Naturalmente tutto protrebbe cambiare in base all'evoluzione della pandemia. #staytuned #hobokenstrong #societàmadonnadeimartirihoboken E' possibile visionare anche un video della grande festa ad Hoboken NJ, svoltasi nel settembre 2019, inserito sul canale YouTube di #ilovemolfetta questo è il link