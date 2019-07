Dai sindaci baresi ai personaggi della cultura: al 'Di Venere' la giornata di donazione del sangue

Dai sindaci ai dirigenti delle Forze dell'Ordine, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo, dell'associazionismo e dello sport: in tanti hanno preso parte alla giornata della donazione del sangue promossa dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, appuntamento estivo ormai ultraventennale per sostenere il fabbisogno di sangue, in particolare nei mesi di vacanza. L'appuntamento era all'ospedale 'Di Venere' di Bari: sul lettino della donazione, nel centro di Medicina Trasfusionale diretto dal dottor Domenico Visceglie, hanno trovato posto i sindaci di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, il Presidente del Municipio 2 di Bari Gianlucio Smaldone e i consiglieri comunali di Bari, Michele Picaro e Romeo Ranieri, di Noicattaro Rocco Pignataro e Michele Tortelli, ma anche esponenti della Polizia di Stato che, attraverso il vice questore aggiunto, Maurizio Galeazzi, ha aderito all'iniziativa, del mondo dello spettacolo Augusto Masiello, presidente del Teatro Kismet e il direttore d'Orchestra, Elio Orciuolo, ma anche diversi cittadini.

“E’ una chiamata alle armi che organizzo ogni anno nella consapevolezza che, chi ricopre un incarico pubblico, ha il dovere di essere portatore di valori e messaggi positivi nei confronti della comunità - ha affermato Filippo Melchiorre - . La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento per questo è importante ampliare la fascia di donatori soprattutto in un periodo dell’anno di seria necessità quali i mesi estivi”.