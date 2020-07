Decaro compie 50 anni, la foto in bianco e nero e il 'grazie' ai baresi su Fb: "Quando potremo di nuovo abbracciarci, farò una festa per tutti"

"Oggi festeggiamo insieme per la seconda volta i miei 25 anni. :) Avrei tanto voluto organizzare una festa, invitarvi tutti, abbracciarvi per ricevere i vostri auguri ma questo strano tempo ci impone festeggiamenti a casa e con pochi intimi. Come quando ero piccolo e a festeggiarmi c'erano solo i miei genitori e i miei cugini".

Con una foto in bianco e nero e una battuta ironica, arriva il 'grazie' del sindaco Decaro ai tanti auguri ricevuti dai baresi nel giorno del suo 50esimo compleanno. Una ricorrenza importante, che il primo cittadino non potrà festeggiare insieme ai baresi come avrebbe voluto, anche se promette di 'recuperare' appena possibile:

"Dall'alba mi state sommergendo del vostro affetto e prometto che troverò un modo, non appena potremo, per farmi tirare 50 volte le orecchie, perché mi hanno insegnato sin da piccolo che i compleanni si festeggiano in famiglia e io di famiglie ne ho tante. Siete voi! Buon compleanno a me. :) Quando potremo tornare ad abbracciarci vi inviterò tutti, promesso".