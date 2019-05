Dopo l'elezione, Decaro già al lavoro: "Tante carte da firmare e un sopralluogo alla pineta di Japigia"

Neanche una mezza giornata per godersi il successo decretato dalle urne, con oltre il 65 per cento dei voti dei baresi, che già Antonio Decaro è tornato al lavoro. E lo annuncia via Facebook, postando una foto in cui si ritrae intento a firmare alcuni documenti a Palazzo di città. Nel suo primo giorno da sindaco riconfermato, Decaro ha in programma anche un sopralluogo, come annuncia lui stesso:

Sono stati due giorni concitati e qui sulla scrivania si sono accumulate un po' di carte da firmare.

Ma tra poco sono di nuovo in strada, vado a controllare i lavori del parco di San Luca. Insomma, faccio il mestiere più bello del mondo. Faccio il sindaco della mia città. E con il vostro sostegno è ancora più bello.

Di nuovo grazie, baresi: compagni di strada