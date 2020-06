"E tu c sta a fasc do?": Decaro 'vittima' del tormentone nel siparietto con i ragazzi del Redentore

"E tu c sta a fasc do?". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, lo aveva detto con tono di rimprovero durante il controllo anti assembramento a Pane e Pomodoro nel pieno dell'emergenza Covid. Un tormentone che gli si è ribaltato contro: lo hanno apostrofato (scherzosamente) così i ragazzi dell'Oratorio salesiano del Redentore in un video finito sui social. Il primo cittadino era intervenuto in mattinata nella struttura del quartiere Libertà per ricevere il distintivo d'argento da parte dell'Unione ex allievi di don Bosco 'S. Speranza' di Bari, che hanno anche consegnato guanti e mascherine donate da Protezione civile e Rfi e destinati proprio alle attività dell'oratorio.