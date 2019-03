In 11mila di corsa per la Deejay Ten: la carica dei runner colora la città

Una mattinata di sport e di festa, un'occasione, innanzitutto, per ritrovarsi e godersi la città. Torna a Bari la Deejay Ten, la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay, alla sua quinta edizione nel capoluogo pugliese. Circa 11mila i runner che si sono dati appuntamento questa mattina in centro, un lungo serpentone colorato che si è snodato tra il Murattiano e il lungomare, seguendo i due percorsi da 5 e 10 km.

La corsa, che come ogni anno richiama partecipanti anche da altre città della Puglia e da fuori regione, ha visto la partecipazione di runner professionisti e amatoriali, così come di famiglie con bambini.

"Un'onda di colore e allegria ha attraversato la nostra città stamattina con la Deejay TEN di Radio Deejay - ha commentato su Fb il sindaco Decaro, che ha partecipato alla manifestazione insieme all'assessore allo Sport Petruzzelli - Tanti baresi e tante persone arrivate da fuori città hanno vissuto la meraviglia di Bari. Anche perché oggi, con questo sole, era bellissima ed è stato un po' come correre in una cartolina".