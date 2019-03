Domenica si corre la Deejay Ten: strade chiuse al traffico e bus deviati, navette dai Park&ride

Per iscriversi alla Deejay Ten, la manifestazione sportiva targata Radio DeeJay alla sua quinta edizione barese, ci sarò tempo ancora fino a sabato mattina. L'organizzazione in vista dell'evento, però, è già partita, con relative chiusure al traffico e piano speciale per bus e parcheggi.

Il servizio Park&Ride

Per consentire a tutti i partecipanti di raggiungere comodamente il luogo della partenza senza arrivare con l’auto privata nel centro cittadino si comunica che nelle aree di sosta di corso Vittorio Veneto (navetta “A”), Pane e Pomodoro (navetta “B”) e parco 2 Giugno (navetta “C”) il servizio sarà attivo con la consueta formula del Park & Ride dalle ore 7:00 alle ore 16:00. Anche il Polipark sarà aperto e servito dalla navetta “E”.

Deviazioni di percorso per i bus

Alla luce delle limitazioni al traffico predisposte dalla Polizia locale per domenica 10 marzo, l’Amtab ha previsto alcune variazioni di percorso relative ai bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 22, 27, 42, 50 e alle navette “A”, “B” e “C”.

linea 2 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno sulla stessa via sino a svoltare a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, via G. Capruzzi, a dx per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, a sx per via Carulli, a sx per via Melo con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/ - dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione via Conenna - Japigia: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Pizzoli, piazza Garibaldi, a dx per via Piccinni, a dx per corso Cavour, inversione di marcia alla fontana ubicata nei pressi della Camera di Commercio, a dx per il lungomare Araldo di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sx per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per via De Cristoforis, a sx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione Via Conenna - Japigia: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a dx per via De Cristoforis, a sx per via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, a dx per corso Cavour, a sx per via Carulli, piazza Carabellese, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno sulla stessa via sino a svoltare a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, via Capruzzi, a dx per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, a sx per via Cognetti, a dx per corso Cavour, inversione di marcia alla fontana ubicata nei pressi della Camera di Commercio, a dx per il lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;

linea 10 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia svolteranno a dx per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a dx per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno sulla stessa via sino a svoltare a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, a sx per via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

linea 12 - dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus in partenza da piazza Moro percorreranno via Caduti di via Fani, a sx per via Melo, a dx per via Carulli, a dx per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, a sx per via G. Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia, via M. Grecia, viale Japigia, via Gentile, complanare Ovest S.S.16, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse svolteranno a sx per via Abate Eustasio, complanare Est S.S.16, via Gentile, viale Japigia, a sx per via Magna Grecia, a dx per via Peucetia, a dx per via Apulia, a sx per via Oberdan, via G. Capruzzi, a dx per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, via Melo, piazza Moro (capolinea);

linea 22 - dalle ore 6:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario; dalle ore 6:30 alle ore alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Pizzoli, piazza Garibaldi, a dx per via Piccinni, a dx via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario; dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze; in direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a dx per via De Cristoforis, a sx per via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, a dx per via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario;

linea 27 - dalle ore 6:50 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario; dalle ore 6:50 alle ore alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze; in direzione Parco Domingo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Pizzoli, piazza Garibaldi, a dx per via Piccinni, a dx via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario; dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: in direzione Parco Domingo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a dx per via De Cristoforis, a sx per via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, a dx per via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario;

linea 42 - il servizio sarà soppresso

linea 50 - dalle ore 7:15 alle ore alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via F. Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, a destra per corso Vittorio Veneto, Corso De Tullio, interno Autorità Portuale, corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via F. Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Q. Sella, corso Italia, piazza Moro; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il servizio sarà soppresso

navetta “A” - dalle ore 7:00 (prima partenza) alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: i bus in partenza dall’area di sosta di Vittorio Veneto (lato terra) proseguiranno per corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, corso Cavour, a dx per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per l’area di sosta; dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze; i bus in partenza dalle Piscine Comunali percorreranno via Verdi, a dx per via Giordano, a dx per via Adriatico, a dx per il lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Mazzini, a dx per via De Cristoforis, a sx per via Crispi, piazza Garibaldi per l’intero perimetro, a dx per via Crispi, a dx per corso Mazzini, a dx per via Brigata Regina, a sx per corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, a sx per via Adriatico, a sx per via Giordano, a sx per via Verdi, Piscine Comunali; dalle ore 16:00 alle ore 21:10 (ultima partenza) i bus effettueranno il percorso ordinario;

navetta “B” - dalle ore 7:00 (prima partenza) alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e comunque sino al termine delle esigenze: i bus in partenza da piazza Eroi del Mare svolteranno a dx per corso Cavour, a dx per il lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario sauro, corso Trieste, a dx per via Caduti del 28 luglio 1943, a sx per via Ballestrero, a sx per corso Trieste, area di sosta di Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, a sx per piazza Eroi del Mare; dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: i bus in partenza da piazza Gramsci percorreranno via Di Vagno, a dx per corso Sonnino, via Carulli, a sx per via De Giosa, a sx per via Cognetti, a dx per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, corso Cavour, a sx per via Carulli, piazza Carabellese, via G.co Petroni, a dx per via Dalmazia, piazza Gramsci; dalle ore 16:00 alle ore 21:15 (ultima partenza) i bus effettueranno il percorso ordinario;

navetta “C” - dalle ore 7:00 (prima partenza) alle ore 21:10 (ultima partenza) i bus effettueranno il percorso ordinario;