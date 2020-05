Addio all'hotel 7mari: gru in azione per abbattere la storica struttura a San Cataldo

Addio all'hotel 7 mari di Bari: sono in corso di completamento le operazioni di abbattimento dello storico albergo affacciato sul lungomare Starita di Bari. Al suo posto sorgerà un palazzo con residenze abitative per privati. Diversi i residenti che, alla vista della struttura che lentamente veniva demolita con l'ausilio delle gru, hanno postato sui social messaggi di rabbia e tristezza per uno degli elementi caratteristici del lungomare che scompare.

(Foto di Enza Novielli)

