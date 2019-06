Denaro non dichiarato nascosto nei bagagli a mano: scoperta valuta per oltre 400mila euro

In arrivo a Bari o in partenza dall'aeroporto del capoluogo con il denaro non dichiarato nascosto in valigia. Sono stati in tutto 28, negli ultimi giorni, i viaggiatori scoperti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bari, in collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza, nell’ambito delle consuete attività di contrasto ai traffici illeciti.

Oltre 400mila euro scoperti

La valuta non dichiarata scoperta, pari ad una somma di 407.247 euro, era nascosta nei bagagli a mano. Si è trattato, in particolare, di nove tentativi di illecita importazione e di diciannove tentativi di illecita esportazione che hanno riguardato cittadini di origine albanese, kosovara, iraniana, bengalese, greca e italiana. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata secondo la normativa vigente.