'Dico no alla droga Puglia' arriva nelle attività commerciali di Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I volontari di Dico No alla Droga Puglia hanno esteso la campagna di distribuzione degli opuscoli informativi contro le droghe alle attività della città metropolitana di Bari. Nel corso delle ultime settimane, grazie all’intervento di nuovi volontari che si sono uniti alla causa dell’associazione per dare il proprio contributo alla società, è stato portato del materiale informativo in alcune realtà commerciali. Nel corso di queste operazioni, Carlo titolare delle Officine Clandestine, ha mostrato il suo sostegno all’iniziativa decidendo di esporre gli opuscoli informativi per chiunque desideri conoscere. Gli stessi commercianti, una volta appreso il valore dell’iniziativa, hanno manifestato il proprio sostegno a campagne di grande spessore e valore per l’intera umanità come quella che Dico No alla Droga sta portando avanti in tutto il mondo. Ogni giorno infatti in diverse città, nazioni e continenti, l’associazione si impegna per distribuire tutto il necessario tra kit ed opuscoli per informare la popolazione sul grave rischio costituito dalle droghe e dagli effetti che queste sortiscono sulle persone a livello sia fisico che mentale. La sezione pugliese dell’associazione sta portando avanti con molta caparbietà lo scopo di informare quante più persone possibili nelle diverse aree del territorio. Infatti durante la scorsa settimana sono stati distribuiti opuscoli informativi nelle città di Bari, capoluogo di regione, Conversano e Castellana. Un impegno quello dei volontari che prosegue costantemente per tutto l’anno, con l’organizzazione anche di iniziative ludiche, come i tornei di calcio intitolati “Dai un calcio alla droga” o iniziative di carattere culturale come i convegni che si sono tenuti negli scorsi mesi nella sala rossa del castello di Barletta e in altre città della zona. Ultime ma non per importanza, le conferenze informative per le scuole prendono vita ogni settimana negli istituti della regione, per trasmettere ai ragazzi un messaggio di vita e felicità. “La più grande capacità di tutta la razza umana e fra tutte le cose viventi è la capacità di aiutare.” I volontari proseguono ogni giorno la loro azione di aiuto per la società ispirati da citazioni come questa dell’umanitario L. Ron Hubbard. Ufficio Stampa Associazione Dico NO alla droga Puglia

Gallery