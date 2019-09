Innovazione e futuro con DigithOn 2019: quattro start-up baresi tra i vincitori

Ci sono anche quattro start-up baresi tra i vincitori di DigithOn 2019, la 'maratona' che premia le migliori Start-Up d'Italia organizzata a Bisceglie, giunta alla quarta edizione e ideata da Francesco Boccia, neo ministro per gli Affari Regionali. Il primo premio e l'assegno da 10mila euro offerto da Confindustria Bari-Bat è andato alla padovana Mosaic Software con il sistema PatchAl, vincitore con la somma dei voti del comitato scientifico e degli utenti online.

Le startup baresi premiate

Tra i progetti innovativi baresi troviamo Miracle Srl (Capurso), specchio smart che rileva i parametri vitali del corpo umano con sensori contactless, vincitore del premio Gino Dipace, ideato e sostenuto dalla Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari-Bat. Ortopedia 3D ha invece vinto il premio Social DigithON per la start-up più votata dalla rete. L'idea consente di fabbricare manufatti ortopedici con stampanti 3D e software speciali. Riconoscimenti anche per la triggianese AgriDatalog, dedicata all'ottimizzazione della gestione dei campi e Pin Bike (Corato), il sistema per facilitare l'uso della bicicletta in sicurezza e in alternativa alle auto.