La difesa personale in tour per 'Generare culture non violente': lezioni dimostrative al Cav, a Japigia e al Politecnico

Dimostrazioni itineranti di arti marziali per poter fornire a tutti le basi dell'autodifesa, anche con l'aiuto di psicologi che possano supportare le vittime di violenza. Non solo dibattiti, ma anche corsi pratici compongono il calendario di 'Generare culture non violente', la manifestazione organizzata dall'assessorato al Welfare per creare una cultura contro la violenza e la discriminazione in città.

Dopo la presentazione ieri a Palazzo di Città, sono partite in giornata le prime iniziative, come le dimostrazioni di difesa personale, organizzate dall'associazione Marzialmente con il supporto del maestro di arti marziali della Wcra, Paolo Girone. Prima tappa, nel pomeriggio, nel Centro antiviolenza di Bari, punto focale della manifestazione, ma nei prossimi giorni le esibizioni toccheranno anche altre location per tutto il resto della settimana.

A spiegare il calendario degli incontri è lo stesso Girone: "Domani saremo a Troia, in provincia di Foggia - spiega -, sabato a Japigia e lunedì mattina al Politecnico di Bari per incontrare la comunità studentesca".