Il dipartimento vuol essere 'plastic free': borracce in omaggio per studenti e matricole

Una 'ghirba per l'ambiente' in omaggio a tutti gli studenti e matricole, per promovuere la riduzione dell'uso della plastica. E' l'iniziativa lanciata dal dipartimento Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università di Bari. Le borracce sono state consegnate agli iscritti nel corso degli incontri di benvenuto che si sono tenuti nei giorni scorsi, ed è ancora possibile ritirare il kit recandosi presso l’Ufficio accoglienza della Direzione del DEMDI - IV piano corpo Dipartimenti

“Così come abbiamo a cuore il vostro futuro professionale”, ha spiegato a matricole e studenti il prof. Lagioia, direttore del dipartimento, “vogliamo contribuire tutti insieme alla riduzione della plastica monouso e all’adozione di modelli di business e consumo ambientalmente sostenibili”.