Esami di terza media superati con successo per Nicola, Domenico e Imma: i tre nonni baresi conseguono il diploma

Ce l'hanno fatta a coronare il loro sogno e oggi hanno superato l'esame di terza media: parliamo di Nicola Bellacicco, 86 anni, Domenica Nettis, 78 anni e Imma Scarciolla, 69 anni, i tre anziani baresi a cui il presidente Emiliano aveva destinato un videomessaggio di incoraggiamento. Nonostante la non più giovane età, i tre avevano partecipato al progetto 'A scuola... Media 80' con il Nonostante siano anziani, tre nonni baresi pronti a diplomarsi alla scuola media: il video incoraggiamento di Emiliano

„Centro Aperto Polivalente per Anziani di Gioia del Colle, studiando per ottenere il diploma. E oggi hanno presentato i loro elaborati - in videoconferenza - a nove docenti dell'istituto comprensivo Carano-Mazzini di Gioia del Colle, incentrati rispettivamente su Coronavirus e peste manzoniana, boom economico degli anni Sessanta, e immigrazione. "È un sogno che si avvera", hanno commentato i tre anziani studenti. I docenti hanno rivolto loro domande sugli argomenti di studio scelti per le tre tesine ma anche sulla scelta di tornare, metaforicamente, tra i banchi di scuola. Nicola, una vita tra i campi e i cantieri, ha raccontato di aver lasciato la scuola nel 1943 per la guerra; òa signora Chella lasciò la scuola per volontà del padre, mentre Imma per mancanza di fiducia in se stessa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.