Da piazza Moro a largo Chiurlia senza barriere architettoniche: entro fine mese i lavori del Peba

Entro la fine del mese cominceranno i lavori per eliminare le barriere architettoniche su un itinerario da 1,3 km che si snoda tra la stazione centrale e piazza Chiurlia. Il primo sopralluogo sugli interventi da realizzare, in favore di diversamente abili in carrozina, ciechi e ipovendenti, si è svolto questa mattina, alla presenza di rappresentanti del Comune e della ditta incaricata per i lavori. Il primo ostacolo da eliminare riguarderà l'anello di marciapiede che circonda la fontana monumentale di piazza Moro: “Contiamo di smontare la pavimentazione in pavè (cubetti di porfido di 6 cm) - sottolinea l'assessore Giuseppe Galasso - per rimontarla così da realizzare una rampa di pendenza inferiore al 5% sia in corrispondenza delle strisce pedonali che dalla fontana conducono alla stazione sia in corrispondenza delle strisce che conducono verso il primo isolato di via Sparano”.

La grande strada dello shopping è completamente priva di barriere fino all'stremità di corso Vittorio Emanuele. Lì, verso Bari Vecchia, saranno invece realizzate alcune rampe per arrivare fin sotto la scalinata dell'accesso al cuore della città vecchia: “Mantenendosi sul lato degli edifici che ospitano gli uffici comunali in piazza Chiurlia - spiega ancora Galasso - sarà realizzato un sistema di rampe per arrivare fino sotto la scalinata della piazza che sarà oltrepassata grazie all’esecuzione - nello spazio a destra della scalinata, attualmente utilizzato a parcheggio - di una ulteriore rampa che consentirà al percorso di raccordarsi con il livello superiore dal quale le persone con disabilità potranno muoversi lungo i vicoli della città vecchia. Il cantiere inizierà entro la fine di questo mese; il direttore dei lavori dovrà consegnare all’impresa, e alla Soprintendenza per le approvazioni preventive, una serie di disegni di dettaglio dei singoli interventi, ma avendoli già concordati con la Soprintendenza contiamo di poter ottenere rapidamente l’autorizzazione necessaria”. Al termine dei lavori, i cittadini avranno a disposizione un itinerario senza pbarriere di circa 1,3 km. A breve, inoltre, saranno effettuati altri interventi analoghi in differenti zone della città, a cominciare da Ceglie del Campo.