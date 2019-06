Festival bio del Solstizio d’estate e processione del Corpus Domini: domenica di divieti in città

Domenica di divieti al traffico in città, per la concomitanza di due eventi nella giornata del 23 giugno: il 'Festival bio del Solstizio d’estate' -organizzato dal consorzio agricolo Rete Utile Buono e Bio di Bari, che prevede una mostra-mercato di produttori biologici locali e varie attività collaterali - e la processione eucaristica del Corpus Domini.

Per l'occasione è stata emanata un'ordinanza relativa ai divieti di sosta e di transito che scatteranno in diverse zone della città. In particolare a Madonnella dalle 7 al termine della giornata su via Mameli non si potrà né sostare - ambo i lati, tratto compreso tra il civico 6/c e via O. Serena - né circolare, nel tratto compreso tra via F. Filzi e via O. Serena. Più estesi i divieti per la processione, che toccherà il centro cittadino e i quartieri di Ceglie del Campo, Carbonara, Loseto e Santo Spirito, seguendo il seguente schema:

Bari centro

Il giorno 23 giugno 2019, dalle ore 20.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza Odegitria (partenza dalla Basilica Cattedrale), piazza Federico II di Svevia, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, largo Urbano II, piazza San Nicola (arrivo alla Basilica di San Nicola).

Ceglie del Campo

Dalle 17 alle 23, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE”, ambo i lati, su piazza S. Maria del Campo, via G. Martino, piazza Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via Trento, via Umberto I, via Gorizia, via Termopili, via Vecchia Stazione, via Municipio. Dalle 19.30, relativamente al passaggio della processione, e comunque fino a termine manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso: piazza S. Maria del Campo, via G. Martino, piazza Vittorio Emanuele, Vittorio Veneto, via Trento, via Umberto I, via Gorizia, via Termopili, via Vecchia Stazione, Via Municipio, piazza S. Maria del Campo.

Carbonara

Dalle 12.00 alle 23.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione ambo i lati ed il divieto di transito in largo Stazione e via Stazione. Dalle 16 alle 23 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione ambo i lati

su via V. Veneto (tratto compreso tra via Stazione e II trav. V. Veneto); II trav. V. Veneto, trav. P. Jolanda, via P. Jolanda, via Isonzo, via Regina Elena, via U. Foscolo, via delle Lamie, via Lazio, via Murat, via San Sebastiano, via V. Veneto (tratto compreso da via San Sebastiano a piazza Umberto I), piazza Umberto I (da via Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele) e piazza Santa Maria del Fonte.

Dalle 20.00, relativamente al passaggio della processione, e comunque fino a termine manifestazione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: largo Stazione (partenza), via Stazione, via Vittorio Veneto, II Trav. Vittorio Veneto, Trav. Via p: Jolanda, via P. Jolanda, via Isonzo, via Regina Elena, via U. Foscolo, via delle Lamie, via Lazio, via Murat, via San Sebastiano, via Vittorio Veneto, piazza Umberto I (da Vittorio Veneto a c.so Vittorio Emanuele), corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Maria del Fonte (chiesa matrice - arrivo)

Loseto

Dalle 18.00 alle 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione ambo i lati su via Raffaele Perrone (Chiesa San Salvatore), via Trabaccolanti (attraversamento via T. Liuzzi), via Crispi, via Regina Elena, via Iolanda, via Roma, via Cavour, via Cormons, via Piave, via De Amicis, piazza De Ruggero, via Albezio e piazza Vittorio Emanuele III (chiesa San Giorgio)

Dalle 20.00 alle 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito al progressivo passaggio della processione il divieto di transito sul seguente percorso: via R. Perrone, via Trabaccolanti (attraversamento via T. Liuzzi), via Crispi,Via Regina Elena, via Iolanda, via Roma, via Cavour, via Cormons, via Piave, via De Amicis, piazza De Ruggero, via Albezio, piazza Vittorio Emanuele (chiesa San Giorgio).

Santo Spirito

Dalle 19.30 alle 21.30, e comunque fino al termine del passaggio della processione del corpus domini è istituito il divieto di transito, per il tempo strettamente necessario al passaggio della Processione, sulle seguenti pubbliche vie a Santo Spirito – Bari: Partenza Parrocchia Spirito Santo via Napoli 103, via Palermo, via Lucca, via Conte Mossa, fino all’intersezione con via Massari, via Massari, fino all’intersezione di c.so G. Garibaldi, c.so G. Garibaldi, fino all’intersezione con via Napoli, via Napoli rientro in Parrocchia.