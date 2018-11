Proseguono le riprese di 'Passeggeri notturni', nuovi divieti di sosta a Madonnella

Nuove limitazioni al traffico nel quartiere Madonnella per le riprese della fiction Rai 'Passeggeri Notturni', dopo quelle già annunciate a inizio novembre. A comunicare i divieti di sosta per il set della serie ispirata ai racconti di Gianrico Carofiglio, è il Comune di Bari. Fino al 30 novembre, quindi, non si potrà parcheggiare - pena la rimozione del veicolo - su corso Sonnino - ambo i lati, nel tratto compreso tra via Goffredo di Crollalanza e via Abbrescia - e su via Garruba, anche qui ambo i lati nel tratto compreso tra via De Rossi e piazza Cesare Battisti.

Tra le location scelte dal regista Riccardo Grande c'è anche il lungomare Imperatore Augusto. Qui il divieto di sosta sul lato terra è attivo su due tratti di circa 100 metri. Il primo a partire da oltre l’area di carico e scarico posta all’altezza della via Genovese, in direzione del Fortino; il secondo da oltre l’area riservata ai trenini turistici posta all’altezza dell’arco di San Nicola, in direzione del Porto. L'ultima via interessata è quella di accesso all'arco di San Nicola, dove il divieto è pure attivo su entrambi i lati.