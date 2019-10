Anniversario della fondazione della Chiesa di San Marcello, domenica le limitazioni al traffico

Sono in programma domenica prossima, 6 ottobre, a Bari, le celebrazioni dell’anniversario della fondazione della chiesa parrocchiale di San Marcello. Per l'occasione scatteranno in largo don Ricci nel pomeriggio e in serata le limitazioni al traffico. In particolare il divieto di sosta e di transito sarà attivo dalle 16 del 6 novembre all'1 del 7 ottobre.