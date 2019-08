Festa di San Nicola a Torre a Mare, dal 2 al 4 agosto scattano le limitazioni al traffico

Scattano da domani, 2 agosto, le limitazioni al traffico a Torre a Mare, dove fino al 5 agosto è in programma la Festa patronale di San Nicola, organizzata dalla comunità parrocchiale di San Nicola. I primi divieti di sosta scatteranno alle 14 - fino a mezzanotte - e non permetteranno di lasciare veicoli in viale Grotta della Regina (lato mare); lungomare Andrea Buonsante (lato mare); piazzetta Mar del Plata (lato mare) e lungomare Duca degli Abruzzi (lato mare). Nello stesso giorno non si potrà transitare a partire dalle 19 e fino al termine della manifestazione sul percorso del Corteo storico: Strada detta della Marina (loc. Cala Scizze), viale Grotta della Regina, lungomare Andrea Buonsante, piazzetta Mar del Plata, lungomare Duca degli Abruzzi e piazza della Torre (piazza del Porto).



Il 4 agosto, invece, il divieto di sosta sarà attivo dalle 7 alle 14 in via San Nicola; piazza della Torre, tratto compreso tra via San Nicola e via De Pinedo;

piazza della Torre - nel tratto compreso tra via De Pinedo e via Roma (lato Poste) - via Roma - nel tratto compreso tra piazza della Torre e via dei Pescatori -

via dei Pescatori e via Dante,nel tratto compreso tra via dei Pescatori e piazza del Porto. Sosta vietata poi dalle 15 a mezzanotte su via dei Trulli; via Fontana Nuova; largo Abbà Garimà; via Principe di Piemonte - tratto compreso tra via della Marina e via Leopardi - via Leopardi - nel tratto compreso tra via Principi di Piemonte e via XXIV Maggio - via XXIV Maggio, via Istria e piazza della Torre, nel tratto compreso tra via Istria e via Adriatica.

I primi divieti di transito nella giornata scattano dalle 10.30, interessando il percorso della processione: via San Nicola, piazza della Torre, via Roma, via dei Pescatori, via Dante e piazza del Porto. Stesso discorso per la processione serale, che parte alle 20: non si potrà attraversare con il proprio veicolo piazza del Porto, via dei Trulli, via Fontana Nuova, largo Abbà Garimà, via dei Trulli, via Resta, via Gargano, via Lama di Giotta, via Dante, piazza della Torre, piazzetta Mar del Plata, via Principe di Piemonte, via Leopardi, via XXIV Maggio, via Istria e piazza della Torre.