Processione Beata Vergine del Carmelo a Carbonara: scattano divieti di transito e zone rimozione

In occasione della celebrazione della Festa di S. Maria del Carmelo, in programma martedì 16 luglio, si svolgeranno a Bari e a Carbonara le processioni in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni la Polizia Locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:

Processione a Bari

Il giorno 16 luglio 2019, dalle 18.00, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: via Brigata Regina (partenza dalla Chiesa), via B. Regina, via D. Lopez, via A. Costa, via Rismondi, via Scacchi, via cap. Milano, via Napoli, via P. Paoli, largo P. Giovacchini, via Curzio dei Mille, corso della Carboneria, via T. Fiore, via Napoli, via A. Costa(arrivo presso il Centro Sportivo).

Processione a Carbonara

Il giorno 16 luglio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione, ambo i lati, sulle seguenti piazze e pubbliche vie in Bari-Carbonara:

via Ugo Foscolo, tratto compreso tra piazza Umberto I e piazza Trieste; piazza Trieste; via S. Anna; piazza Castello; piazza Maria delle Grazie; piazza Garibaldi; c.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Vittorio Veneto; piazza S. Maria del Fonte (sosta per celebrazione SS. Messa interno chiesa ore 20.00); via Vittorio Veneto, tratto compreso da c.so Vittorio Emanuele a piazza Umberto I; piazza Umberto I;

Dalle 19.00, relativamente al passaggio della processione e, comunque, fino al termine della processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza Umberto I (dal civ. 45 al civ. 62 tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele e via U. Foscolo – chiusura per uscita processione da chiesa “Patronato Di Venere”), via Ugo Foscolo, piazza Trieste, via S. Anna, piazza Castello, piazza Maria delle Grazie, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazza Santa Maria del Fonte (celebrazione della S. Messa ore 20.00), c.so Vittorio Emanuele II, via Vittorio Veneto, piazza Umberto I – secondo il senso di marcia - arrivo chiesa “Patronato Di Venere”;

Dalle 23.00 alle 23.30 e, comunque, fino a termine dello spettacolo pirotecnico, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione, ambo i lati, e il divieto di transito sulla via G. De Candia (tratto compreso da via San Gaspare del Bufalo a via D. Di Venere).