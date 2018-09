Anniversario della Liberazione di Bari, scattano i divieti di transito e sosta nel Murattiano

Scattano le limitazioni al traffico nella mattinata di domani, 7 settembre, in corso Cavour per permettere lo svolgimento della cerimonia commemorativa del 75esimo anniversario della Liberazione di Bari e di altre città della provincia. Un'iniziativa organizzata dall'associazione Bersaglieri di Bari, in collaborazione con il Comune di Bari e il Presidio Militare, a partire dalle ore 10 nei giardini della Camera di Commercio.

Divieti di circolazione e transito

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, già dalle 5 - e fino alle 12.30 - non si potrà sostare su via Fiorese, corso Cavour - nella carreggiata con senso di marcia verso piazzale IV Novembre, lato sinistro di marcia, nel tratto compreso tra i prolungamenti di via Fiorese e di piazza Eroi del Mare - e sul prolungamento di via Fiorese, ambo i lati del tratto compreso tra i due sensi di marcia di corso Cavour adiacente ai giardini.

Via Fiorese e corso Cavour saranno invece chiuse al traffico dalle 9 alle 12.30. Per quest'ultima il divieto di transito vale solo nel tratto tra via Cognetti e piazzale IV Novembre, in direzione di marcia verso quest’ultimo.