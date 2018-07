A Bari arrivano le qualificazioni ai campionati europei Under 18 di basket: stop alle auto sul lungomare

Dopo la chiusura nel week-end per il maxi concerto del Battiti Live 2018, sul lungomare monumentale barese tornano le transenne, questa volta per un evento sportivo. Venerdì 3 e sabato 4 agosto si terranno a Bari, sul molo San Nicola e sul lungomare Araldo Di Crollalanza, le qualificazioni al Campionato europeo under 18 di basket 3x3. Le partite si svolgeranno su un campo realizzato per l’occasione. Lavori per il playground che inizieranno già dal 31 luglio, quando scatteranno i primi divieti di sosta e transito.

Dalle 5 di questa mattina alle 20 del 5 agosto e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” ed il “Divieto di transito” sul lungomare sen. A. Di Crollalanza - nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e largo Adua -, su via Bozzi - nel tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e lung.re A. Di Crollalanza - e in piazza Eroi del Mare, tratto compreso tra via Quarnaro e lung.re A. Di Crollalanza (prol. Via Fiorese). Divieto di transito che varrà anche per gli autobus, urbani ed extraurbani, sul lung.re sen. Araldo Di Crollalanza, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e lungomare N. Sauro (altezza piazza Diaz).

Gli altri divieti

Fino alle 20 del 5 agosto e, comunque, fino al termine delle esigenze è invece istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sul molo San Nicola e il “Divieto di transito” sul molo San Nicola, esclusivamente sulla carreggiata “lato sud” avente direzione di marcia dal lungomare Di Crollalanza verso il Circolo Barion, escluso per i mezzi autorizzati.

Viene inoltre istituito il “Doppio senso di circolazione” sul molo San Nicola, esclusivamente sulla carreggiata “lato nord” normalmente avente direzione di marcia dal Circolo Barion verso il lungomare A. Di Crollalanza riservato al solo transito dei veicoli condotti dagli operatori marittimi, cooperative piccola pesca e veicoli che effettuano il carico e scarico di merci per gli esercizi commerciali e circoli nautici ivi collocati. I predetti veicoli potranno accedere esclusivamente dal varco di piazzale IV Novembre intersezione con lungomare Di Crollalanza previa identificazione.