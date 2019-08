Fabio Camilli è figlio legittimo di Domenico Modugno: la Cassazione chiude la vicenda dopo 18 anni

La I sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto l'attore Fabio Camilli come figlio legittimo di Domenico Modugno. La sentenza ha messo fine an un percorso giudiziario di 18 anni. Fabio è figlio della ballerina, coreografa e regista triestina Maurizia Cali, omaggiata da Modugno nel celebre brano 'Pasqualino Maragià' come la "bellissima Kalì". Fabio Modugno è il quarto figlio del popolare cantautore di Polignano a Mare, dopo i tre avuti nel corso del matrimonio con Franca Gandolfi.

L'attore 57enne, raggiunto dall'Ansa, ha commentato con soddisfazione la sentenza: "Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante" del quale ringrazia "il mio amico e avvocato Gianfranco Dosi".