Prelievo multiorgano all'ospedale Di Venere di Bari, donati reni e fegato: "Speranza in più per tre persone"

Una donazione multiorgano per ridare speranza di vita a chi è in attesa. La catena della solidarietà è scattata dopo il sì dei familiari di un 61enne del Barese, deceduto per una grave patologia. Donati il fegato e i reni, prelevati dalle equipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari, con il coordinamento del dottor Claudio Petrillo e della dottoressa Gabriella Ingenito dell’unità di Rianimazione del Di Venere

Per il Direttore Generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce: "l’atto della donazione coinvolge direttamente la volontà dei familiari, che affrontano il dolore della perdita con uno slancio di umanità e generosità – e per questo li ringraziamo sentitamente –, ma anche la capacità delle strutture sanitarie e delle professionalità mediche di portare a termine con successo un processo delicatissimo e di vitale importanza". Dal febbraio scorso la ASL Bari, proprio per semplificare e sostenere la donazione d’organi, ha deliberato una procedura unica e omogenea per le quattro unità di Rianimazione distribuite sul territorio aziendale, negli Ospedali di Bari, “Di Venere” e San Paolo, e in quelli di Altamura e Monopoli. Dall'accertamento di morte cerebrale alla donazione di organi e tessuti, il percorso è racchiuso in sette passaggi descritti minuziosamente da un team di professionisti e verificato dalla Commissione Permanente Aziendale in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi e tessuti. E’ inoltre attiva la rete dei punti di raccolta della volontà in vita, distribuiti capillarmente su tutto il territorio aziendale: distretti, poliambulatori e ospedali dotati di Urp: "In totale circa una trentina di sportelli – ricorda Giuseppe Tarantino, responsabile del Coordinamento Donazione Organi e Trapianti - che offrono ai cittadini la possibilità di esprimere la propria volontà, oppure semplicemente di ricevere informazioni su una materia che investe aspetti personalissimi come la salute, la donazione e i trapianti ma che, allo stesso tempo, induce ad una riflessione sul modo di sentirsi e rendersi utili agli altri attraverso gesti di grande umanità".