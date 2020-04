I bersaglieri della Brigata Pinerolo donano il sangue ad Altamura: accolto l'appello dell'ospedale della Murgia

Rispondono 'presente' alla richiesta del Polo Ospedaliero della Murgia, i bersaglieri del 7° reggimento, unità alle dipendenze della Brigata 'Pinerolo'. In mattinata i militari hanno aderito volontariamente a una raccolta di sangue, presentandosi nel presidio ospedalieri per donare. "Il comandante di Reggimento, colonnello Giovanni Ventura, oltre a partecipare attivamente alla donazione, nell'esprimere il proprio compiacimento per la volontaria adesione del personale dell’unità ha sottolineato che "questo semplice gesto di altruismo e senso civico, che contribuisce alla salvaguardia della vita altrui, è compiuto da Soldati straordinariamente normali impegnati quotidianamente per servire il nostro Paese"" spiegano dall'esercito in una nota

