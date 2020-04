Quando la lettura aiuta in prossimo: devoluti alla Protezione civile i ricavi dell'ebook sulla quarantena Covid

Tante le iniziative di beneficenza per aiutare chi, in questa epidemia da Covid-19, sta aiutando l'Italia a rialzarsi. Dopo gli architetti e i fotografi baresi, ora anche scrittori e comunicatori mettono la loro arte in gioco per supportare queste buone realtà. Sarà disponibile da mercoledì 15 aprile, infatti, l'ebook 'Come l’aria. Cose che ci mancano e ci riprenderemo presto', un progetto curato dalla casa editrice Flaneurs Edizioni, i cui proventi saranno devoluti a sostegno delle attività del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

Il progetto

La libertà di organizzare il quotidiano, il lavoro, la famiglia, la gente per strada, la vita vissuta con pienezza. Manca questo e tanto altro e a raccontarlo è 'Come l’aria. Cose che ci mancano e ci riprenderemo presto', progetto che mescola le voci di persone comuni, scrittori ed esperti di comunicazione con un solo obiettivo: vincere ogni solitudine e accorciare le distanze. Si tratta di un progetto editoriale curato dal gruppo Accento Acuto, nato da un’idea di Cristiano Carriero e in collaborazione con LA Content Academy, Matteo Bianconi e Francesco Poroli. All'iniziativa hanno partecipato anche diversi volti non baresi, che l'ideatore Cristiano Carriero ha chiamato a raccolta; ecco la lista completa dei contributi: Lorenzo Marone, Silvia Gianatti, Francesco Scarrone, Giulia Ciarapica, Gianluca Morozzi, Michela Marzano, Vera Gheno, Serena Uccello, Annarita Briganti, Francesco D’Amore, Alessio Romano, Erica Donzella, Valentina Sagnibene, Maria Silvia Avanzato, Annamaria Anelli, Eliselle, Dante Marmone, Alessandra Minervini, Dino Amenduni, Piero Babudro, Boris Sollazzo, Luigi Pane, Alessandro Piemontese, Marco Napoletano, Ella Marciello, Giovanni Sasso e Luciano Zaami.