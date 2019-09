Turismo, porti e cooperazione all'insegna del 'blu', il premier albanese Rama in Fiera: "Vicinissimi alla Puglia"

Porti turistici, nautica, turismo e rapporti imprenditoriali all'insegna del mare che unisce due sponde dell'Adriatico: Puglia e Albania raccolgono le sfide della cooperazione internazionale e rilanciano la collaborazione tra imprese istituzioni attraverso la 'Blue economy', al centro di un convegno nel padiglione della Regione alla Fiera del Levante. Ospite d'onore, il premier albanese Edi Rama che ha aperto il confronto assieme al governatore Michele Emiliano, al sindaco di Bari Antonio Decaro, al partner di Polis Avvocati Michele Laforgia e al presidente di Fare Futuro, il senatore Adolfo Urso, per un evento organizzato anche da Deloitte Legal e Puglia Sviluppo.

Il premier albanese: "Venite a investire da noi"

Rama, di fronte a una platea di imprenditori, professionisti e dirigenti, ha rimarcato le assonanze che legano il Paese delle Aquile con la Puglia: "Qui ci sentiamo come a casa nostra. Abbiamo delle similarità incredibili e crediamo ci sia molto da fare insieme. La Puglia non è più quella di qualche anno fa, è cresciuta" anche grazie "alla conoscenza e strumenti diversi rispetto a due decenni fa". Per questa ragione deve guardare l'Albania "come uno spazio per progetti comuni", ad esempio per Università, ricerca e servizi sanitari, settori nei quali sono state annunciate partnership con istituzioni baresi e dello stato oltre Adriatico. Il primo ministro, durante il suo intervento e successivamente anche con i giornalisti a margine dell'appuntamento, ha paragonato il suo Paese "dal punto di vista delle tasse" attualmente in vigore "a quello che gli imprenditori italiani sognavano quando sentivano il presidente Berlusconi", spiegando i vantaggi di iva ridotta e sgravi per chi investe aprendo un'attività.

Emiliano: "Percorso comune di crescita"

Il governatore Emiliano ha sottolineato il percorso comune tra Puglia e Albania fatto negli ultimi anni: "Le due aree - ha detto - sono cresciute tantissimo e quasi contemporaneamente. Forse è frutto del caso o ci siamo ispirati reciprocamente. E' evidente, comunque, che i vantaggi superino gli svantaggi di un Paese in crescita e fuori dall'Unione Europea. In questi ultimi anni abbiamo potuto verificare l'efficacia del Governo centrale ma anche di città e Regioni, con cui abbiamo stabilito relazioni che ci hanno portato grandi risultati".