Economia Circolare. La senatrice pugliese Patty L'Abbate, M5S, ospite al sesto appuntamento di "Rete Ambiente"

Giovedì 18 Giugno – diretta streaming dalle 17.00 alle 18.30 “Economia Circolare. Esiste già e fa sentire i suoi effetti”. Si parlerà di questo nel sesto appuntamento del programma di meeting settimanali on-line, al quale prenderà parte la senatrice pugliese Patty L’Abbate, M5S, esperta di green economy e ricercatrice. L’obiettivo degli importanti meeting è quello di aprire una discussione sui temi cruciali di questa fase di transizione verso la ripresa: riflessioni su quel che deve cambiare, perché il dopo non sia come prima. L’Economia Circolare in alcuni ambiti è già una realtà. Oggi dispone di molti strumenti operativi e di misurazione che offrono grandi occasioni di rinnovamento alle imprese che la praticano. È in grado di favorire l’integrazione “a sistema” di intere filiere di produzione, e in Italia ci sono esperienze che hanno già assunto un’ampia portata industriale. Ma questo potente cambiamento in corso, è in grado di essere efficace anche rispetto alle emergenze che il Paese ha di fronte? L’Economia Circolare può aiutare a mitigare gli effetti del mutamento climatico? Di questo e di tanto altro si parlerà, dunque, Giovedì 18 Giugno – diretta streaming dalle 17.00 alle 18.30 Video della diretta sarà disponibile su www.reteambiente.it il giorno della Conferenza LINK: https://www.reteambiente.it/ra/conferenze/7_economiacircolare.html INTERVISTA DI APERTURA: Walter R. Stahel, autore di “Economia Circolare per tutti” PARTECIPANO Patty L’Abbate, Senatrice Catia Bastioli, AD Novamont Antonio Navarra, Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico Emanuele Bompan, Materia Rinnovabile