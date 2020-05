Le edicole votive di Bari vecchia candidate ai Luoghi del Cuore del Fai: "Patrimonio storico della nostra città"

Le edicole votive di Bari Vecchia sono candidate per il censimento de “I Luoghi del Cuore” del Fai-Fondo Ambiente Italiano. L'iniziativa, sostenuta dal Comune, è stata avanzata dal circolo Acli “Enrico Dalfino”, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bari. Sarà possibile votare fino al 15 dicembre 2020 cliccando su https://www.fondoambiente.it/ luoghi/edicole-votive-bari?ldc Nel caso si raggiungano almeno 2000 voti, il comitato “Edicole votive di Bari Vecchia” potrà presentare al FAI e a Intesa Sanpaolo una richiesta di finanziamento per il restauro.

“Le edicole votive rappresentano uno straordinario patrimonio culturale della nostra città - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare la storia di alcune di esse, comprese quelle più antiche, nel corso di una delle prime passeggiate culturali del mandato, organizzata dall’amico Michele Fanelli del circolo Dalfino che, con passione e spirito di abnegazione, promuove e valorizza da tanti anni questo importante percorso artistico. L’iniziativa “I luoghi del cuore”, di cui siamo grati al FAI, può rappresentare un autentico valore aggiunto per continuare a diffondere la conoscenza di questi piccoli altari cui da secoli i baresi affidano le proprie preghiere”.

“Ringrazio il circolo Acli Dalfino per aver voluto candidare, per la decima edizione del censimento de “I Luoghi del Cuore”, le edicole votive di Bari vecchia, oggetto di profonda devozione e culto secolare - commenta Micaela Paparella, consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico e artistico -. Una ricchezza inestimabile da tutelare per custodire e valorizzare le più antiche tradizioni della nostra terra. Un sentito ringraziamento anche alla Delegazione di Bari del FAI che ci offre l’opportunità di esprimere, attraverso il nostro voto, il desiderio di dare un futuro a luoghi tanto amati e che continua ad occuparsi con slancio e con autentica passione della storia più emozionante del nostro Paese”.Sarà possibile votare fino al 15 dicembre 2020 cliccando su https://www.fondoambiente.it/ luoghi/edicole-votive-bari?ldc