Supplenze temporanee nelle scuole d'infanzia comunali, pubblicate le nuove graduatorie

Stanno venendo pubblicate le graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali di Bari. A renderlo noto è la ripartizione Politiche educative e giovanili, specificando che l'avviso riguarda le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, modificate a seguito di istruttoria. Gli elenchi si possono trovare sul sito del Comune, mentre presso gli uffici della ripartizione Politiche educative e giovanili, in via Venezia 41, 2° piano, sono stati affissi gli elenchi dei concorrenti non ammessi alla selezione.

"Entro il 25 settembre gli interessati - spiega il Comune in una nota - potranno proporre reclamo per eventuali omissioni o errori al dirigente della ripartizione con consegna diretta in via Venezia 41 (nell’orario di ufficio normalmente osservato) oppure mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it".