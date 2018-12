Emo-donazione al reparto comando "Pinerolo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, 18 dicembre 2018 - Si è svolta questa mattina nella Caserma "Vitrani" di Bari, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici "Pinerolo", una giornata di emo-donazione organizzata dall’Esercito a favore dell'AVIS di Bari. L'attività, curata dal Vice Presidente AVIS comunale di Bari Sig. Nicola Iacobbe, e diretta dal Dott. Claudio Deliso in stretta coordinazione con i medici militari, ha visto l'impiego di una auto emoteca dell'associazione. Grande è stata la partecipazione dei militari in forza al Reparto Comando della "Pinerolo" che, con in testa il loro Comandante, Tenente Colonnello Marco Cosimo De Candia, hanno dimostrato il loro alto senso civico rispondendo numerosi e con slancio all'iniziativa promossa. Quella di oggi è stata una risposta concreta che contribuisce a tamponare la crescente richiesta nei periodi festivi. L’Esercito svolge regolarmente attività analoghe su tutto il territorio nazionale dimostrandosi da sempre al fianco dei cittadini. Con questo semplice gesto i militari del Reparto Comando e Supporti Tattici "Pinerolo", mettono a disposizione della comunità una parte di loro stessi con la speranza di allietare il Santo Natale a chi più ne abbisogna.

