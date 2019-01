Il saluto della Befana in piazza Umberto, chiude il Villaggio di Santa Claus: in migliaia durante le Feste

Con gli ultimi appuntamenti nel giorno dell'Epifania, il Villaggio di Babbo Natale di piazza Umberto conclude le sue attività che hanno visto la partecipazione, in circa 20 giorni di apertura, di migliaia di famiglie, mamme, papà, nonni e bambini. Per l'ultima giornata, ci sarà (alle 10) una caccia al tesoro con realtà aumentata, mentre nel pomeriggio, dalle 18, spazio a Circus Cabaret e Mr Big. Gran finale, alle 20, con i saluti della Befana e la chiusura del Villaggio. Dolcetti e caramelle per i più piccoli che visiteranno la zona natalizia di piazza Umberto, scelta da tanti passanti come scenario per selfie e scatti ricordo accanto al grande pacco regalo luminoso o alle sculture di Topolino e Minni. Un'iniziativa riuscita che in tanti sperano possa essere ripetuta anche il prossimo Natale.