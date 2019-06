VIDEO | 'Notte prima degli esami' di Maturità in coro, gli studenti del Liceo 'Flacco' cantano Venditti

Esorcizzare la tensione dell'appuntamento più importante dopo anni di scuola e studio: gli studenti del Liceo Classico 'Quinto Orazio Flacco' di Bari hanno salutato in coro, sulla scalinata dell'istituto, l'arrivo della Maturità realizzando un video (condiviso su Facebook anche dal governatore pugliese Michele Emiliano) in cui si esibiscono intonando il celebre brano di Antonello Venditti, 'Notte prima degli esami', vero e proprio manifesto di un momento cruciale del percorso di vita di uno studente. Un brano intramontabile, nonostante appartenenza a un'epoca decisamente diversa. La tensione, le emozioni e le aspettative di un maturando, in fondo, sono sempre le stesse.