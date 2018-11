'Make a wish' esaudisce il desiderio del piccolo Ethan: ospite di Gerry Scotti a Caduta libera

Un volo da Milano a Bari e finalmente si avvera il sogno del piccolo Ethan Nicassio - barese di 6 anni che sta affrontando la sua battaglia contro la leucemia - ovvero incontrare il suo idolo Gerry Scotti. E lo ha fatto lo scorso 19 novembre negli studi Mediaset, partecipando insieme al padre e al nonno al noto programma 'Caduta Libera'. Questo grazie all'impegno della onlus 'Make a wish', che raccoglie fondi per esaudire il desiderio più grande dei ragazzi in terapia. Un progetto reso possibile grazie al supporto di Fabbrica del sorriso e di Mediafriends, i progetti benefici realizzati dall'emittente milanese.

Una gioia grande per Ethan - tra i testimonial a Bari del progetto 'sempre e solo #fuckleucemia' - che è anche entrato nel camerino per fare una chiacchierata con il presentatore, che gli ha poi regalato una copia del gioco in scatola - autografato - ispirato alla trasmissione Mediaset. "Dalla postazione di regia - spiegano dalla onlus - dove lui era seduto insieme al papà, si sentiva la sua risata contagiosa ogni volta che un concorrente cadeva. E quando Gerry Scotti è andato a salutarlo l’emozione è volata alle stelle, lasciandolo letteralmente senza parole. Incredibile per Ethan che è un grande chiacchierone e che, infatti, in pochi secondi aveva già fatto amicizia con tutti".