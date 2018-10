Bari baciata dalla fortuna: con 2 euro vinte 172mila grazie all'Eurojackpot

Due euro per vincerne 172mila: la fortuna ha baciato Bari e più precisamente un giocatore dell'Eurojackpot, la lotteria europea che mette in palio decine di milioni di euro per chi riesce ad azzeccare il 5+2, in un'estrazione che coinvolge 18 stati del Vecchio Continente, in programma ogni venerdì. Un fortunato scommettitore si è recato nel bar-tabaccheria Dea Cafè sull'estramurale Capruzzi e ha giocato una semplice schedina da due euro e indovinando ben 6 numeri tra quelli scelti.

"La vincita - raccontano a BariToday dalla caffetteria - ci è stata comunicata immediatamente dalla Sisal pochi minuti dopo. Non abbiamo davvero idea di chi possa essere il fortunato vincitore". Un cliente di passaggio in una zona frequentata da pendolari o un giocatoere abituale? Al momento si possono fare solo ipotesi. La certezza è il colpo di fortuna che ha coinvolto Bari assieme ad altre città europee: sono 15, infatti, i giocatori capaci di centrare questa combinazione. Nessuno, invece, ha indovinato il 5+2 per sbancare il jackpot da 90 milioni di euro, in palio la prossima settimana.