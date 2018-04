Scambio di aree tra Comune e Demanio: il Parco Rossani avrà l'ingresso anche da via Giulio Petroni

Passo in avanti verso la fruizione completa dell'area dell'ex Caserma Rossani: la Giunta cittadina ha infatti approvato la delibera riguardante la permuta tra Comune e lo Stato (Ministero della Difesa), per tramite dell'Agenzia del Demanio. Il provvedimento consentirà l'acquisizione al patrimonio comunale di due aree demaniali di 469 mq e la cessione del Comune allo stesso Demanio di un'altra da 612 mq. Lo scambio consentirà un migliore accesso diretto dei cittadini nel nuovo parco, sul lato di via Giulio Petroni: "Le aree oggetto di acquisizione sono due - spiega il vicesindaco Pierluigi Introna - e sono ubicate all’estremità dell’edificio alloggi del ministero, contiguo a via Giulio Petroni, su cui insistono un cancello carrabile e pedonale per l’accesso ad una loro viabilità e al parcheggio interno ed un piccolo vano tecnico in disuso da anni. In cambio di queste aree verrà ceduta una striscia di terreno, di valore economico identico alle aree acquisite, contigua alla viabilità e al parcheggio interno, preservando anche tutte le alberature presenti su questo confine che risultavano parzialmente ricadenti nelle due proprietà confinanti, in parte comune ed in parte demanio".

Il punto sul progetto Rossani

"Questa acquisizione - aggiunge Introna - consentirà anche di poter eseguire il prolungamento della attuale via De Bellis che come viabilità pedonale proseguirà fino a via Benedetto Croce, salvaguardando comunque la possibilità di accesso carrabile per tutti i frontisti che hanno accessi lungo questa strada. La delibera di questa mattina si configura come atto propedeutico ad una delibera di consiglio che verrà a breve illustrata e discussa nella massima assise comunale preposta a decidere sulle alienazioni o acquisizioni al/dal patrimonio comunale. Abbiamo cercato di coordinare i tempi di questa attività con l’appalto di realizzazione dei lavori del grande parco Urbano che nascerà nella Caserma, per i quali è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria che a breve si trasformerà in aggiudicazione definitiva e permetterà di avviare concretamente i lavori”.