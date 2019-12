Quel che resta del rudere dell'ex mercato coperto di San Pio tra rifiuti e degrado: "Zona abbandonata"

"Tante chiacchiere e tante promesse portate via dal vento e dalla fretta elettorale. Otto mesi fa, nel pieno della campagna elettorale, erano tutti qui, sindaco Decaro in testa, a rallegrarsi per l’abbattimento di un rudere. Di cui oggi restano solo detriti, rifiuti e una situazione di degrado che allarma e preoccupa i residenti”. Ad affermarlo è il capogruppo della Lega a Palazzo di Città, Michele Picaro, a seguito del sopralluogo sul suolo dell'ex mercato coperto di San Pio,costruito 30 anni fa e mai utilizzato, in parte abbattuto nei mesi scorsi.

“Sarebbe curioso sapere – si chiede Picaro – quale sia stata la ditta incaricata di abbattere le mura perimetrali e quali accordi ci fossero per il corretto smaltimento degli scarti edili. Domande alla quali l’amministrazione comunale non ha più dato risposte lasciando questa zona della città nel più totale abbandono. A dimostrazione del continuo disinteresse che il centrosinistra barese dimostra per le periferie, salvo poi presentarsi nei quartieri solo per arraffare voti e distribuire promesse da marinaio. E sull’ex mercato sarebbe interessante sapere anche la posizione del presidente del V Municipio Vincenzo Brandi. Nel mentre presenterò denuncia all’Arpa ed alla Procura della Repubblica" conclude il consigliere comunale.