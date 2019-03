La festa di San Giuseppe tra fede e tradizione: si rinnova il rito dei falò

La luce del fuoco rischiara le tenebre, nella notte in cui si celebra la festa di San Giuseppe. Un antico rito tra tradizione e fede, quello dei falò, che ancora oggi si celebra in molti paesi della provincia. Una ricorrenza che mescola insieme tradizioni cristiane e riti pagani, celebrando anche il passaggio dall’inverno alla primavera.

Al calare della sera si accendono i falò, nei pressi dei quali si organizzano feste con degustazione di prodotti tipici, tra cui spesso le zeppole di San Giuseppe, dolce tipico di questa ricorrenza, fritte direttamente accanto ai fuochi.

Ecco alcuni appuntamenti in programma a Bari e in provincia per vivere questo suggestivo rito.