Fake news sul coronavirus corre sulla rete (con falso marchio BariToday): nessun giovane contagiato nel Barese

I 'fotomontaggi ad arte' sul caso coronavirus che hanno interessato i giornali del gruppo Citynews, arrivano anche a Bari: sta girando su whatsapp, infatti, una notizia falsamente marchiata 'BariToday' relativa a un presunto caso di contagio da virus Covid - 19 in provincia di Bari, relativo a un giovane che avrebbe passato la serata in un locale in città. Notizia che ribadiamo essere falsa, diffusa con il logo BariToday solo per darle un'aura di veridicità e diffondere così caos non necessario.