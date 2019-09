Certificati, referti e ricette mediche a portata di clic: 2mila fascicoli sanitari elettronici attivati in Fiera

Sono stati circa duemila i cittadini baresi e pugliesi che hanno colto l'opportunità offerta in Fiera dalla Regione, chiedendo l'attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico. Il servizio è stato offerto durante i giorni della Campionaria presso la 'Casa della Partecipazione', nel padiglione 152, dove gli utenti hanno potuto ricevere l'assistenza di alcuni operatori dedicati.

Che cos'è il fascicolo sanitario elettronico

Nel progressivo passaggio e-gov, ovvero verso l’accesso online ai servizi delle pubbliche amministrazioni, anche il sistema sanitario regionale permette al cittadino di consultare dal pc o dal cellulare i propri esami clinici, referti, ricette, certificati con un semplice click. Il fascicolo inizia a popolarsi di documenti sanitari in formato elettronico dall’attivazione del servizio ed è possibile richiedere al proprio medico di famiglia di completare un Profilo Sanitario Sintetico con tutti i dati antecedenti utili a fornire un quadro sanitario, una anamnesi che potrà risultare fondamentale soprattutto nei casi di emergenza.

Referti, prescrizioni, ticket online: cosa è possibile fare

Una volta attivato il fascicolo è possibile consultare i referti di laboratorio senza ritirarli di persona, stampare prescrizioni farmaceutiche per patologie croniche e andare direttamente in farmacia, senza passare dagli affollati studi dei medici curanti, pagare il ticket, scegliere di cambiare il medico di famiglia, controllare le prestazioni a cui si ha diritto in regime di esenzione, consultare il diario delle vaccinazioni. Tra gli altri vantaggi la possibilità di condividere il Fascicolo con professionisti e strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, attraverso la gestione del consenso alla privacy sempre aggiornabile.

Come attivare il fascicolo sanitario online

Il servizio rientra nel più ampio quadro di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. L’identità digitale è sempre attivabile collegandosi al sito www.spid.gov.it e recandosi presso un ufficio postale per completare le procedure di autenticazione. Anche il Fascicolo sanitario elettronico può essere attivato online, tutte le informazioni e le procedure possono essere eseguite direttamente sul portale di Puglia Salute: https://www.sanita.puglia.it.