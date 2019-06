Una piccola 'lezione di barese' (anzi, di terrone, come scritto nel post) al figlio Leone, immortalata sulle stories di Instagram: a postarla Fedez, in vacanza in un resort di Monopoli con la moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha tentato di insegnare al bimbo il celebre detto "Ce n'ge na ma sci, sciamaninn, ce non ge na ma sci, non ge ne sim scenn". Il risultato è... virale.

(Video Instagram @Fedez)