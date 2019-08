Ferragosto di lavoro per Forze dell'Ordine e operatori sanitari: Decaro visita le sale operative di Polizia Locale,118 e Vigili del Fuoco

Ferragosto operativo in città per le Forze dell'Ordine e gli operatori della salute: stamane il sindaco Antonio Decaro ha effettuato una visita alle sale operative di Polizia Locale, 118 e Vigili del Fuoco, per augurare buon lavoro a chi, in una giornata di festa, è al lavoro per garantire soccorso e sicurezza.

"Un ringraziamento speciale - spiega Decaro - va anche a tutte le persone che sono al lavoro oggi, aiutando la nostra città a essere sempre attiva. Mentre in tanti siamo in vacanza, spensierati, al mare, c'è sempre qualcuno che si prende cura di noi. Ogni giorno, anche a ferragosto. Donne e uomini che ho voluto ringraziare personalmente a nome della città di Bari".