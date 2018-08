Ferragosto con poco sole: Pane e Pomodoro semivuota. Traffico moderato sulle strade delle vacanze

Il nubifragio di ieri sera e il conseguente tempo 'settembrino' di questa mattina, hanno scoraggiato diversi baresi nel celebrare il Ferragosto sulla spiaggia più amata, quella di Pane e Pomodoro. Il colpo d'occhio attorno alle 9.30 era piuttosto inusuale, rispetto alle schiere di ombrelloni a cui siamo abituati ogni 15 di agosto. Per fortuna, nonostante l'abbondante pioggia, al Comando della Polizia Locale non è arrivata alcuna comunicazione da parte di AqP sull'apertura delle paratie della condotta Matteotti. nessun divieto di balneazione, dunque, anche se le previsioni per il resto della giornata non sono confortanti.

La situazione sulla Statale 16

Anche per questa ragione, in tanti hanno preferito evitare le località di mare: sulla Statale 16 non si segnalano particolari rallentamenti, merito anche, evidentemente, delle partenze concentrate nei giorni scorsi.