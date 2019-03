Stop ad alcuni treni da sabato sera, 23 marzo, e per tutta la mattinata di domenica 24 sulla linea Ferrotramviaria. La sospensione del servizio è stata annunciata dall'azienda "per consentire interventi manutentivi di verifica sulla linea". I collegamenti soppressi saranno sostituiti da corse bus.

Questo l'elenco delle corse soppresse nella giornata di sabato 23 marzo:

Tratta Bari - Ruvo:

ET 91358 in partenza alle ore 21,28;

ET 91362 in partenza alle ore 22,07;

ET 91044/91496 in partenza alle ore 22,17;

ET 91046 in partenza alle ore 22,51.

Tratta Corato/Ruvo – Bari:

ET 91355 in partenza alle ore 21,53;

ET 91055 in partenza alle ore 22,02;

ET 91357 in partenza alle ore 22,33;

ET 91057 in partenza alle ore 22,58

ET 91497 in partenza alle ore 23,29

Tratta Bari – Cecilia:

ET 91142 in partenza alle ore 21,23;

ET 91144 in partenza alle ore 22,12;

ET 91146 in partenza alle ore 22,56.

Tratta Cecilia – Bari:

ET 91145 in partenza alle ore 22,20;

ET 91147 in partenza alle ore 23,00;

ET 91149 in partenza alle ore 23,28.

Nel dettaglio, domenica 24 marzo saranno soppresse le seguenti corse:

Tratta Bari - Bitonto:

ET 91252 in partenza alle ore 05,10;

ET 91254 in partenza alle ore 05,40;

ET 91256 in partenza alle ore 06,18;

ET 91258 in partenza alle ore 07,04;

ET 91260 in partenza alle ore 07,40;

ET 91262 in partenza alle ore 08,32;

ET 91264 in partenza alle ore 09,15;

ET 91266 in partenza alle ore 10,02;

ET 91268 in partenza alle ore 10,49;

ET 91270 in partenza alle ore 11,24.

Tratta Bitonto – Bari:

ET 91253 in partenza alle ore 05,45;

ET 91255 in partenza alle ore 06,24;

ET 91257 in partenza alle ore 07,00;

ET 91259 in partenza alle ore 07,48;

ET 91261 in partenza alle ore 08,33;

ET 91263 in partenza alle ore 09,16;

ET 91265 in partenza alle ore 10,03;

ET 91267 in partenza alle ore 10,45;

ET 91269 in partenza alle ore 11,30;

ET 91271 in partenza alle ore 12,25.

Tratta Bari – Cecilia:

ET 91150 in partenza alle ore 05,05;

ET 91152 in partenza alle ore 05,35;

ET 91154 in partenza alle ore 06,22;

ET 91156 in partenza alle ore 06,59;

ET 91158 in partenza alle ore 07,45;

ET 91160 in partenza alle ore 08,27;

ET 91162 in partenza alle ore 09,10;

ET 91164 in partenza alle ore 09,57;

ET 91166 in partenza alle ore 10,44;

ET 91168 in partenza alle ore 11,19.

Tratta Cecilia – Bari:

ET 91151 in partenza alle ore 05,38;

ET 91153 in partenza alle ore 06,21;

ET 91155 in partenza alle ore 07,07;

ET 91157 in partenza alle ore 07,45;

ET 91159 in partenza alle ore 08,30;

ET 91161 in partenza alle ore 09,13;

ET 91163 in partenza alle ore 10,00;

ET 91165 in partenza alle ore 10,52;

ET 91167 in partenza alle ore 11,27;

ET 91169 in partenza alle ore 12,18.