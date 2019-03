Ferrovie Appulo Lucane, sciopero in vista: possibili disagi il 28 febbraio

Sciopero in vista per Ferrovie Appulo Lucane. Il sindacato Usb ha annunciato per il prossimo 28 marzo un'astensione al lavoro di quattro ore Alla base della protesta, spiega il sindacato in una nota, la richiesta di "una seria revisione del fabbisogno organico" e di "miglioramento del servizio".

"Come O.S. Unione Sindacale di Base - USB Lavoro Privato Puglia - si legge - crediamo fermamente che sia ormai fondamentale avviare un vero confronto Azienda-Lavoratori che abbia come obiettivo una seria revisione del Fabbisogno Organico, grazie al quale non solo si riuscirebbe a far fronte al grande afflusso turistico che coinvolgerà la città di Matera nei mesi a venire, ma anche a garantire in futuro un servizio più efficiente che soddisfi le reali necessità dell’utenza. Ma vista la poca disponibilità della controparte aziendale nel voler discutere concretamente di tali problematiche e rivedere gli assetti organizzativi, abbiamo sentito il dovere di portare avanti una lotta sia nell’interesse dei Lavoratori che nell’interesse collettivo, proclamando una seconda azione di sciopero di 4 ore per il giorno 28 marzo 2019".