Laboratori, giochi e piccoli concerti: gli studenti del 'XVI Circolo - Manzoni Lucarelli' celebrano la festa della musica

La musica come "scintilla capace di accendere il piacere di imparare", come linguaggio universale e trasversale, capace di 'raccontare' la grammatica come la geografia, la pittura come il cinema. Nel giorno dedicato a Santa Cecilia, il 22 novembre, gli studenti dell'istituto comprensivo "XVI C.D. ceglie s.m. Manzoni Lucarelli" - con il supporto della proloco del Municipio IV - celebreranno così la festa della musica, con una serie di iniziative che avranno come protagoniste le sette note.

Nei tre plessi di Ceglie, Carbonara e Santa Rita sono previste manifestazioni musicali con attività rivolte anche ai piccolissimi, che saranno impegnati nella costruzione di strumenti musicali. Presso la sede della scuola media è prevista invece l'esibizione dei solisti, della big band di fiati, di gruppi strumentali misti, del coro della primaria e dell'orchestra del corso musicale, con la partecipazione del gruppo "School of pop/rock", composto dagli ex alunni.

Ma in programma ci sono anche numerosi laboratori didattici, alcuni dei quali gestiti dagli stessi alunni. I ragazzi saranno impegnati ad illustrare agli ospiti gli stili e le tecniche pittoriche riconoscibili sui murales della scuola; si giocherà con le rime d'autore, si canteranno i versi di Dante e le regole della grammatica Italiana, si ascolterà la musica delle stelle in un Planetario vero, si esploreranno mappe geografiche attraverso le canzoni, ci si tufferà nelle onde sonore per scoprirne le proprietà acustiche, si rifletterà sull'invasione dei social cantando in francese la Carmen di Stromae, si rivivranno emozioni ancestrali attraverso la jam session di musica primitiva, si canterà decifrando coding sui PC, si sonorizzeranno scene cinematografiche.

Un'intera giornata, dunque, dedicata alla musica in tutte le sue forme e le sue possibilità espressive, che vedrà bimbi e ragazzi protagonisti.