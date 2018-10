Festa in onore di 'Maria SS. di Buterrito' a Ceglie: cambiano i percorsi dei bus

Per consentire il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Buterrito, nel quartiere di Ceglie, nei giorni 19, 20, 21 e 22 ottobre 2018, i bus Amtab delle linee 4, 11, 11/ e 30 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 4

- sabato 20 ottobre dalle ore 18:00 a fine servizio - domenica 21 ottobre dalle ore 11:30 alle ore 15:30 (comunque sino al termine delle esigenze) e dalle ore 18:00 a fine servizio - lunedì 22 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 11:30 e dalle ore 18:00 a fine servizio



in direzione Istituto Agronomico-Ceglie: i bus giunti in piazza Umberto I, eseguiranno l’inversione di marcia percorrendo il perimetro della stessa piazza ed effettueranno il capolinea allo slargo di via De Marinis;



in direzione Piazza Eroi del Mare: i bus in partenza dal momentaneo capolinea di via De Marinis percorreranno corso Alcide De Gasperi con ripresa del percorso ordinario;



linee 11 e 11/

- dalle ore 09:00 di venerdì 19 ottobre a fine servizio del 22 ottobre 2018



linea 11



in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;



in direzione via Crispi - Loseto: i bus giunti in via Vaccarella, svolteranno a destra per via S. Gaspare del Bufalo (Ist. “Calamandrei”) e proseguiranno per viale Trisorio Liuzzi, via Crispi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Crispi - Loseto: i bus effettueranno il percorso ordinario;



in direzione piazza Moro: i bus in partenza dal capolinea svolteranno a sinistra su viale Trisorio Liuzzi, a destra per via S. Gaspare del Bufalo (Ist. “Calamandrei”), via Vaccarella con ripresa del percorso ordinario;



linea 30



- sabato 20 ottobre dalle ore 18:00 a fine servizio  lunedì 22 ottobre dalle ore 18:00 a fine servizio



in direzione Via Don Nuzzi, Loseto: i bus giunti in piazza Umberto I, eseguiranno l’inversione di marcia percorrendo il perimetro della stessa piazza, ritorneranno su via De Marinis, corso Alcide de Gasperi, svolteranno a sinistra per Via Geremia d’Erasmo (Casa di riposo per anziani) e proseguiranno per via Giulio Petroni, v.le Trisorio Liuzzi, via Minervini, via Perrone, via Zaccaria con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Via Delle Margherite Z.I.: i bus in partenza dal capolinea di via Don Nuzzi proseguiranno per via Perrone, via Minervini, v.le Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni, svolteranno a destra per via Geremia d’Erasmo, svolteranno a destra per corso Alcide de Gasperi, piazza Umberto I, eseguiranno l’inversione di marcia percorrendo il perimetro della stessa piazza, ritorneranno su Via De Marinis con ripresa del percorso ordinario.





N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Potranno verificarsi disagi e ritardi dovuti alla viabilità interessata dall’evento. Contestualmente, saranno istituite due nuove fermate provvisorie su via S. Gaspare del Bufalo (Ist. “Calamandrei”) in entrambi i sensi di marcia.





Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.